ينتخب الكوريون الشماليون اليوم برلمانا جديدا، وذلك للمرة الثانية تحت حكم الزعيم كيم جونغ أون والعملية مجرد إجراء شكلي، حيث لا يتم السماح بأي منافسة حقيقية.
وجرت أول انتخابات في عهد كيم في التاسع من آذار عام 2014 ويتم انتخاب 687 مشرعا لفترة خمس سنوات ومن المتوقع إعلان النتائج خلال يومين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه.سي.إن.إيه" أن 57 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول منتصف النهار.
وأكدت صحيفة "رودونج" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في مقال تحليلي تحت عنوان "فلنعزز أرضية سيادة الشعب بمشاركة الجميع في الانتخابات كشخص واحد" أهمية الانتخابات، حيث قالت إن "انتخابات أعضاء مجلس الشعب الأعلى الـ14 تجري في أهم فترة تحمل مغزى ثورتنا" .
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب برلمان جديد في كوريا الشمالية للمرة الثانية تحت حكم كيم جونغ أون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.