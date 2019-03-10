سلطات ماليزيا تعلن ترحيل 6 مصريين للاشتباه بصلتهم بمنظمات إرهابية

أعلن المفتش العام بالشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون "ترحيل ستة أشخاص يحملون الجنسية المصرية إلى بلادهم، يشتبه بصلتهم بمنظمات إرهابية"، موضحا أن "هذه الخطوة تمت في الخامس من آذار الحالي".

وشدد هارون في تصريح عبر مزاقع التواصل الاجتماعي على أن "تواجدهم قد يهدد الأمن الوطني في ماليزيا"، مبينا أن "شخصا سابعا يحمل الجنسية التونسية رُحل أيضا إلى تونس"،.

ولفت الى أن "هؤلاء السبعة هم جزء من الحملة أمنية لمكافحة الإرهاب، التي أجريت في عدد من المناطق وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص اثنين منهم يحملون الجنسية الماليزية"، مضيفا: "الحملة الأمنية استهدف منطقتي وادي كلانغ ومنطقة ساراواك، واستمرت من الثاني إلى التاسع من شباط الماضي".