خوان غوايدو: مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي في فنزويلا

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو الفنزويليين إلى إجراء مسيرة وطنية في العاصمة كاراكاس.

ولفت غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، الى إنه "سيبدأ جولة في أنحاء البلاد قبل أن يقود مسيرة في العاصمة".

ولم يحدد غوايدو تاريخا لجولته المقبلة، مشيرا إلى أن المسيرة ستجري قريبا، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس"، مشيرا الى انه "بعد انتهاء هذه الجولة، سنعلن التاريخ الذي سنسير فيه جميعا في كاراكاس".

كما كرر استعداده للسماح بتدخل عسكري أجنبي، مؤكدا أن "المادة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدستور الذي يسمح بـ"مهمات عسكرية فنزويلية في الخارج، أو بمهمات عسكرية أجنبية في الداخل الفنزويلي".