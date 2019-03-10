السيسي يرشّح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمنصب وزير النقل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه رشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل خلفًا لهشام عرفات الذي استقال بعد اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية بالقاهرة واشتعال حريق فيه مما أدى إلى مقتل 22 شخصًا الشهر الماضي.

وأشار السيسي، خلال مشاركته في ندوة بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية، إلى أنه بعث بالترشيح إلى مجلس النواب. ثم خاطب الوزير الذي يحضر الندوة قائلًا "لك كل الدعم" في المنصب الجديد.