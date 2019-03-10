الرئيس عون: الطبيعة عالم متوازن بثلاثة أبعاد مترابطة انسانية وحيوانية ونباتية

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الطبيعة عالم حي متوازن بثلاثة أبعاد مترابطة، انسانية وحيوانية ونباتية. هكذا شاءت حكمة الخالق وهكذا يجب ان تبقى. وبمحافظتنا على هذه الأبعاد وعلى توازنها تحفظ الحياة وتنتظم دورتها".

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