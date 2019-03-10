طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الأربعاء

أفاد مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الأربعاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكّّل الضباب على المرتفعات.

كما توقعت اني كون طقس الغد غائم جزئيًا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع ،كما يتكوّن بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية. أما الثلاثاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء