حكيم: المحاسبة تبدأ بمحاكمة أشخاص من الفئة الأولى دون غطاء على أحد

أشار الوزير السابق آلان حكيم إلى ان "حزب الكتائب هو الوحيد في الساحة الذي يرفض الهيمنة على القرار اللبناني، ويملك خططاً لجميع الملفات على الساحة اللبنانية على صعيد الصحة والنقل وغيرها".

وأكد في حديث إذاعي ان "هناك إرادة واضحة لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومن قبل المجتمع الدولي لمكافحة الفساد" وقال: "فلننظر الى هذا الموضوع بإيجابية على أمل تحقيق الأهداف المنشودة".

وأشار إلى ان "حزب الكتائب وضع خطة شاملة مفصلة لمكافحة الفساد وجميع الذين يتهموننا بالشعبوية و"النق" مدعوين للاطلاع عليها". وأضاف "لا يكفي ان يُحاكَم شخص من الدرجة الثالثة والرابعة ليكون "كبش محرقة" بل المحاسبة تبدأ بمحاكمة أشخاص من الفئة الأولى دون غطاء على أحد ويجب أيضا ارتجاع الأموال الضائعة".