تقي الدين رفض التدخل الاميركي الدائم في شؤون لبنان الداخلية

انتقد "رئيس حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين التدخل الاميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية من قبل "مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد" الذي يقوم في جولة تحريضية في الشأن اللبناني .
ورفض تقي الدين التدخل الاميركي الدائم في شؤون لبنان الداخلية "ودعم فريق لبناني على فريق أخر" وتملي تعليمات وإملاءات بحق المقاومة ". وشدد على انه "لا مكان للقرارات والإملاءات الامريكية في لبنان".
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