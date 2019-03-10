أفيوني تمنى تجنب خوض معركة انتخابية بطرابلس: الاولوية للاقتصاد

لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في تصريح اذاعي الى أننا "كحكومة وكشعب وكمؤسسات أولويتا هي معالجة الوضع الاقتصادي"، متمنيا "تجنب الخلافات السياسية ومن بينها تجنب خوض معارك إنتخابية وموقف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي واضح وهو ملتزم بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري في معركة طرابلس"، مضيفا: "بالنسبة لميقاتي همه الاساسي هو النهوض بالوضع الطرابلسي"، مشددا على أن "مصلحة طرابلس في الوفاق بين الحريري وميقاتي".

وشدد على أن "المشاريع والاصلاحات التي يلحظها "سيدر" وضعت على السكة الصحيحة بعد تشكيل الحكومة ويتم التحضير لها"، معتبرا أن "هناك تصميم من الجميع أن هذه فرصة للبنان والحكومة واذا لم نجمع في الالتزام بالاصلاحات واذا لم نبدأ بتنفيذ المشاريع نكون فوتنا على انفسنا فرصة مهمة جداً".