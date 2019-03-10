أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت احد افراد مجموعة عصابة ناشطة في سرقة السيارات بعد مطاردة حصلت لأحد لصوص سرقة السيارات بينما كان على متن سيارة مسروقة من نوع غراند شيروكي سوداء سرقت من مدينة بعلبك عمد فيها بعد مضايقة الدورية له على تركها في بلدة الجديدة لينزل السوري عماد صالح من سيارته من نوع شيفروليه سوداء ويفر بها وبعد مطاردة وملاحقة تمكنت الدورية من استعادة السيارة وتوقيف السارق وهي وتعمل على كشف باقي افراد المجموعة الناشطة في سرقة السيارات لتوقيفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف احد افراد مجموعة عصابة ناشطة في سرقة السيارات ببعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.