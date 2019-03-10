ظریف أكد أنه لن یترشح لخوض الانتخابات الرئاسیة القادمة

اكد وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف أنه لن یترشح لخوض الانتخابات الرئاسیة القادمة فی البلاد بعد عامین، مشددا على أنه "لن أشارك في مثل هكذا انتخابات ولست عضوا في أي جهة سیاسیة في البلاد ولم أكن".

من جهة أخرى، لفت في تصريح الى أنه "كانت لي سفرات متعددة الى العراق من ضمنها قبل ایام وكان هناك استقبال بحفاوة من بغداد واربیل والسلیمانیة وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف، وكانت ناجحة والرئیس الإیراني حسن روحاني لأول مرة خلال ولایته سیزور العراق واعتقد انها نقطة بدایة جدیدة بعلاقتنا مع العراق".