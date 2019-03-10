تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينغ 737، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.ولا يعرف، إلى حدود الساعة، عدد الضحايا ولا سبب وقوع الحادث.

وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتوالتي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.