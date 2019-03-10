هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن "لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية"، موضحة أن "ركاب الطائرة من 33 دولة".

يذكر أن الطائرة الت سقطت من طراز بوينغ 737، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتوالتي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.