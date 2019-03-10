السويدي إلكتريك يوافق على اتفاقية مع أفريكسم بنك بقيمة 150 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك على اتفاقية التسهيل الدوار متعدد الأغراض مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بنك للحصول على 150 مليون دولار.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد أن المجلس وافق على تفويض أحمد السويدي بصفتة عضو مجلس الإدارة المنتدب مفردًا في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على اتفاقية التسهيل الدوار متعدد الأغراض ومستندات التسهيل والضمان الخاصة به.

وتعتزم شركة السويدي إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر في أوغندا، بهدف إنشاء مصانع وعدادات كهربائية ومحولات وعازلات.

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ووقعت شركتا المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، في ديسمبر الماضي، عقود إنشاء سد في تنزانيا بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستثمارات 3 مليارات دولار.

كما وقع البنك الأفريقي، اتفاقية أخرى شركة السويدي، في ديسمبر الماضي، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات في القارة الإفريقية وسيتم صرف التمويل على شرائح.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.