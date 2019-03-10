محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص 50 فداناً بمدخل مدينة السادات السكني، على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح شركة كايرو جراند بارك للاستثمار السياحي، لإقامة مشروع سياحي متكامل، على أن تلتزم الشركة بسداد مبلغ مقدم 25% من القيمة البيعية لقطعة الأرض خلال شهر من تاريخ إخطارها بالتخصيص والتسعير، والباقى على 4 سنوات محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، في بيان: يشمل المشروع الذي ستنفذه الشركة على متحف الأحياء المائية (الأكواريوم)، والذي يسمح للزائر التجول تحت الماء من خلال أنفاق زجاجية، لرؤية أعماق البحر وما فيها من شعاب مرجانية، وأحياء مائية، وتضاريس خلابة، ويضم المشروع المقرر إنشاؤه من قِبَلِ الشركة أيضاً، الأكوابارك العالمية، وستكون من أكبر الملاهي المائية فى العالم، وتضم (45 لعبة مائية متنوعة تتناسب مع جميع الأعمار - حمامات السباحة - مسطحات خضراء - مطاعم وكافيهات.
وتابع: بجانب حديقة الفراشات والحدائق العطرية، وتحتوي على عدد كبير من الأشجار والشجيرات الخاصة بالفراشات، بالإضافة إلى حديقة الطيور الدولية، وتحتوي على محميات طبيعية وبحيرات صناعية وطبيعية، وأنواع نادرة من الطيور، وشلالات، ومسطحات خضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يوافق على تخصيص 50 فداناً بمدينة السادات لإقامة مشروع سياحي متكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.