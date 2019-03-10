مِرفق جديد..السيسي يكشف موعد الانتهاء من تطوير السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عرض على اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تولي حقيبة وزارة النقل، وكان رده: "أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وأضاف السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي عقدت صباح الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أنه بقراره هذا يمنح مرفق النقل واحدًا من أفضل ضباط الجيش، ولا يعني ذلك أن من سبقوه لم يكونوا أكفاء، ولكن التحدي كبير، والناس تستعجل النتائج: "قلنا كامل الوزير يتولى الأمر، والهيئة الهندسية فيها ظباط".

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وقال السيسي "إن تأخر الإعلان يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد، في حين أن المجلس حاليًا في إجازة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء تلك الإجازة يعرض الأمر على البرلمان، وحين الموافقة يحلف اليمين، ويبدأ عمله".

وقال السيسي إنه بحلول يونيو 2030، سنرى مرفق النقل كالجديد.

ووجه الرئيس، كلمته لكامل الوزير: "أنا بقول على الهوا يا كامل، ليك كل الدعم من المصريين، علشان تنجح المرفق ده، ولو إنت عايز ضباط من إدارة المركبات والمدرعات والمهندسين لصالح الورش، أنا ماعنديش مشكلة، ومحدش هيبخل عليك، أنا خلصت مشكلة الكهرباء، والغاز، والطرق، بفضل الله، وفاضل مرفق النقل، وباقي النتائج اللي بتمناها من الإصلاح الاقتصادي، اللي كان لا بد نمشي فيه، لو كنا فاهمين قضية بلدنا صح، تزعلوا من السيسي تكرهوه، ما يهمنيش أهم حاجة البلد تعيش".