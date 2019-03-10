"الإسكان": وفد من البنك الدولي يشيد بتنفيذ برنامج الصرف الصحي في المناطق الريفية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، المُمول لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على تحقيق النتائج (SRSSP-PforR)، برفقة مسئولى وزارة الاسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضمن زيارة بعثة البنك إلى مصر، لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية، ضمن البرنامج، وكان فى استقبالهم اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس شاكر عبدالفتاح، رئيس قطاع نظم المعلومات واتخاذ القرار، والمهندسة وفاء مغازي، مديرة المجموعة التنسيقية لتنفيذ المشروع بالشركة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، في بيان الأحد، إنه تم عقد اجتماع موسع مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومجموعة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، واستشاري الوحدة، واستشاري دعم التنفيذ، وأعضاء المجموعة التنسيقية بالشركة، حيث قام اللواء شريف فارس، بعد الترحيب بالوفد، بعرض سياسة الشركة ورؤيتها في تنفيذ المشروعات، وكذلك الدعم الكامل والمستمر للبرنامج على مستوي الشركة والوزارة والأجهزة المعنية بالمحافظة، كما تم مناقشة جميع عناصر المشروع من الجانب (الفني – البيئي – المجتمعي – خطة تحسين الأداء).

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وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تم خلال الاجتماع عرض عناصر المشروع بالتفصيل، ونسب تنفيذ جميع المشروعات، ومناقشة جميع التحديات التي تواجه التنفيذ، بحضور الشركات المُنفذة، والتى أشادت بالإجراءات التى تقوم بها الشركة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، للعمل على الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات في الوقت المحدد، كما تم مناقشة موقف مؤشرات الأداء، والنسب المستهدفة والفعلية لكل مؤشر، والإجراءات التى تقوم بها الشركة لتحقيق نسبة نجاح كل مؤشر، وكذا مناقشة موقف السلامة والصحة المهنية بالمشروع، مؤكداً قيام الشركة باتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع المواقع دون تهاون، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات، وتم عرض الإجراءات الخاصة بوثائق التأمين للعاملين بالمشروع لدي المقاولين.

وأكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن وفد البنك الدولى، أشادوا بالمستوى المتميز الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بوجه عام، ووحدة تنفيذ البرنامج بوجه خاص.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة).