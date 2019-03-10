السيسي للمصريين: "أنا أمين أوي وهقابل ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مخططات هدم الدولة المصرية، قائلًا: قولت وقت أحداث محمد محمود لا، إحنا هنقول لو الشعب المصري وافق على كده.. إذا كان المصريين في استفتاء مش بتشكيل في التحرير، يقبل ده، تُسلم الدولة فورًا، لكن إحنا مش هنسلمهعا للصراع والضياع".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الأحد: "هفكر كل الإسلاميين ورجال الدين والمفكرين اللي قعدت معاهم في الفترة دي وتحدثت عن كل مشاكل مصر كما أتكلم عنها الآن، المرض واحد، التوصيف متغيرش.. يا ترى طلعوا قالوا الراجل ده قالنا لا قبل لكم بتحديات مصر.. هتتخرب منكم.. كنت بقعد معاهم بصفتي مسئول الاتصال بيهم، من فضلكم إبعدوا أنتم عن الحكاية دي، إبعدوا لأن أنتم لكم أفكار هتبقى عائق أمامكم أمام تابعيكم".

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وتابع الرئيس السيسي: "لما قالوا طيب نقدم رئيس قولت مشكلتي إن أنا راجل صادق أوي، وأمين أوي وشريف أوي، لان أنا هقابل ربنا.. قولت لأ مصر عايزة شعب يقوم بمواجهة تحدياتها.. لا رئيس ولا جماعة ولا حكومة.. حجم التحديات مينفعش حد يواجهه بجماعته.. الموضوع أكبر منكم".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

ويحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.​