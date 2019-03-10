نائب محافظ القاهرة: بدء طلاء واجهات عقارات شارع الهجانة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمـرار دهـان واجهات العقارات الموجودة بأول شارع الهجانة حتى النفـق الثـانـي بعــزبة خيـر الله، بحـي مصـر القـديمة، وذلك في إطار تنفيذ خطة دهان العقارات وتجميلها.

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الأحد: "هذا بالإضافة إلى إزالة مخلفات الرتش وتوسعة مدخل عزبة خيرالله مع حدود حي البساتين، حيث تم نقل 4 نقلات حمولة 20 طن، كما رفع الحي كفاءة ونظافة ميدان جامع عمرو وميدان حسن الأنور والشوارع المحيطة بهما وشارع الفسطاط ورفع تراكمات القمامة بالطريق الدائري بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بشارع متحف المنيل".