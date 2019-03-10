الحزب الحاكم ينفي استقالة نواب وانضمامهم لاحتجاجات 8 مارس في الجزائر

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن استقالة نواب في جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر من عضوية الحزب الحاكم وانضمامهم إلى الاحتجاج على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
من جهته نفى حزب الجبهة أن يكون عدد من نوابه قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الشروق"، أن النواب قدموا استقالاتهم، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم".
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