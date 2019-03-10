دعوات لمظاهرات جديدة رفضًا لـ"الطوارئ" بالسودان

دعا تجمع المهنيين في السودان، اليوم الأحد، إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في فبراير الماضي، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وأعلن البشير، الذي يحكم البلاد منذ

1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودانلمدة سنة.

كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة

الطوارئ.

وشدد تجمع المهنيين في السودان على ضرورة التزام الاحتجاجات بالسلمية، مؤكدا في الوقت نفسه على رفضه لما وصفه بـ"الالتفاف" على مطالب المحتجين، مجددا مطالبه بـ"رحيل" السلطة الحالية.

كما دعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.