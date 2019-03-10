الصين تطلق قمرًا صناعيًّا للاتصالات وتحقق تقدما في تطوير الصواريخ الحاملة الثقيلة

أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح، قمرًا اصطناعيا للاتصالات، على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش - 3 بي) الصيني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي "وويان شنغ" في تصريحات اليوم إن صواريخ "لونج مارش" الصينية أكملت بعملية إطلاق القمر الصناعي اليوم ووضعه في المدار، 300 عملية إطلاق أرسلت خلالها أكثر من 500 مركبة فضائية إلى الفضاء منذ العام 1970.

وأضاف شنغ "هذه علامة مهمة في تطور صناعة الفضاء الصينية"، موضحا أن سلسلة الصواريخ الحاملة (لونج مارش)، مسؤولة

عن نحو 4ر96% من جميع عمليات الإطلاق التي نفذتها الصين.وفي سياق متصل، أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير التكنولوجيات الرئيسة للصواريخ الحاملة الثقيلة، حيث من المتوقع أن يقوم الصاروخ الحامل "لونج مارش-9" بأول رحلة لهذا النوع عام 2030.وأوضح خبراء الأكاديمية أن تطوير الصواريخ الحاملة الثقيلة ستحسن بشكل رئيس من قدرة دخول الفضاء الخارجي، حيث سيدعم الصاروخ الحامل لونج مارش-9 من تطوير صناعة الفضاء الصيني،واستغلال موارد الفضاء واستكشاف الفضاء العميق.ويتميز الصاروخ الحامل لونج مارش-9 بجسم أساسي بقطر 5ر9 متر مكعب، وبطول إجمالي بنحو 100 متر، وقدرة تحميل ستتراوح بين 50 إلى 140 طنا في مدار الأرض المنخفض، و 15 إلى 50 طنا في مدار الانتقال للقمر، و 12 إلى 44 طنا في مدار الانتقال للمريخ.ومن المتوقع أن يساعد الصاروخ الحامل الثقيل الصين على تحقيق الاستكشاف المأهول للقمر، وأخذ عينات من المريخ إلى الأرض، واستكشافات أخرى للفضاء العميق.وانضمت الصين إلى نادي الفضاء في 24 أبريل عام 1970، عندما أطلق الصاروخ الحامل (لونج مارش-1) القمر الصناعي الأول للبلاد، (دونغفانغهونغ-1)، إلى المدار، حين كانت قدرة الحمل للصاروخ (لونج مارش) تبلغ 300 كيلوجرام فقط.