الخطوط الجوية الإثيوبية: الطائرة المنكوبة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتي تحطمت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود

ناجين من الحطام أو حول عدد الضحايا.كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبًا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.