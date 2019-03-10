أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتي تحطمت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود
كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبًا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الإثيوبية: الطائرة المنكوبة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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