ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات جنوب مالاوي إلى 28 قتيلا

أعلن مسئول بارز في مالاوي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد إلى 28 قتيلا، ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه تقريبا عدد الأشخاص المتضررين من المياه الغزيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث
وأضاف خامولا أن عمليات تقييم
وكان رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا قد أعلن أمس الأول الجمعة المنطقة المتضررة "منطقة كوارث" بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وغرق القرى وتوقف إمدادات الكهرباء والمياه.
ووجه موثاريكا بتنسيق خدمات الإغاثة ، كما أصدر أوامر للجيش بمساعدة المشردين والعالقين جراء هذه الأمطار الغزيرة.
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