هيئة ذوي الإعاقة بالسعودية تمكن المكفوفين من استخدام الـ ATM

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنك البلاد في السعودية، اتفاقية تمكين المكفوفين من استخدام أجهزة الصرف الآلية ATM لبنك البلاد.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبد العزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد.
ومن المقرر أن يتم تزويدأجهزة الصرف الآلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية بكل مرونة ودون الحاجة لمساعدة الآخرين.
وستشمل هذه المبادرة في مرحلتها الأولى على تهيئة 100 جهاز صراف آلي في مختلف مناطق المملكة بما يتلاءم
وقال الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إن المبادرة تصب في إطار خدمة ذوي الإعاقة والمكفوفين خصيصا، من خلال توفير التقنيات التي تعزز استقلاليتهم وتمكينهم وصولا إلى دمجهم في المجتمع.
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