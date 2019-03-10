أنباء عن وصول طائرة الرئيس الجزائري بوتفليقة لجنيف

وصلت طائرة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، إلى مدينة جنيف، تزامنا مع تأكيد مصادر لبعض وكالات الأنباء بعودة الرئيس إلى بلاده مساء، اليوم الأحد، بعد رحلة علاج في أحد مستشفيات المدينة السويسرية، وفقا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.
وهبطت الطائرة الحكومية الجزائرية "غلف ستريم" في مطاركوينترين بجنيف، وسط حضور أمني مكثف، إلا أنه لم تظهر على الفور أي سيارة إسعاف، أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.
وكان بوتفليقة وصل إلى جنيف في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وقضى نحو أسبوعين
وحسب المصادر في جنيف، فإن الرئيس نُقل إلى المستشفى الجامعي في جنيف بعد دخوله في مرحلة حرجة، وبعد أن أصبحت حياته مهددة.
وتناولت صحيفة "تريبيون دي جنيف" الوضع الصحي لبوتفليقة، مؤكدة أنه حالته الصحية كانت حرجة الأسبوع الماضي، وأنه يعاني من مشكلات في الأعصاب والتنفس، ما استلزم نقله لعناية طبية مكثفة، بسبب المخاطر الصحية التي باتت تهدد حياته.
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