طالبت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، اليوم الأحد، العالم أجمع بإدانة العدوان الجديد ضد المسجد الأقصى، الذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال الإسرائيلي في مصلى (باب الرحمة)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود- في بيان اليوم- إن واقعة (باب الرحمة) هزت ضمير ووجدان كل من شاهدها، ومن شأنها أن تصيب قلب وروح كل إنسان حر.
وأوضح أن دخول أحد عناصر الاحتلال بحذائه عمدا
وأشار إلى الحالة العدوانية التي تتغلغل وتتحكم في عقلية الاحتلال وتصرفاته، وكم هي بحاجة بالفعل إلى تكاتف وتحرك عالمي لإعادة الاعتبار والاحترام لأماكن العبادة حسب الاتفاقات والقوانين العالمية، ولوضع حد لهذا الوباء
وأكد أن الحرية والديمقراطية والمساواة والكرامة وكافة القيم العالمية هي نفسها التي ضرب بها الاحتلال بعد هذا المشهد الرهيب عرض الحائط، وأنه يتوجب على العالم الإسراع إلى إنقاذ واستعادة قيمه ومبادئه وكرامته.
وظهر في شريط فيديو، أمس السبت، ضابط في الشرطة الإسرائيلية وهو داخل أروقة المصلى بالحذاء، رافضا دعوات المتواجدين في المسجد لخلعه وعدم استفزاز مشاعر المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.