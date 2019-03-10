رئيس الوزراء الهندي يحذر من القوات الإرهابية بباكستان

وجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفهم بـ"القوات الإرهابية" التي تستهدف الهند قائلا: "لقد طفح الكيل.. لا يمكن أن نستمر في المعاناة للأبد"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في خطاب له تعليقا على

حادثي بولواما وأوري الذين وقعا في إقليم كشمير المُتنازع عليه بين الهند وباكستان.وقال مودي إن الدور الذي تضطلع به القوات الأمنية، مثل قوات الأمن الصناعي المركزية، تكتسب أهمية كبيرة عندما تواجهالبلاد جارا "عدائيا"، موضحا أن معاناة بلاده لا يمكن أن تستمر للأبد.يذكر أن وتيرة التوتر تصاعدت بين نيودلهي وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضي الباكستانية، الثلاثاء الماضي، فيما قال مسئولون باكستانيون: "إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية، الأربعاء الماضي، عبر خط المراقبة الحدودي بين البلدين.