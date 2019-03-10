شاهد.. تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم

تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهاليالضحايا.
وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة
من جهته، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الإثيوبية إنه "تأكد وقوع الحادثة في الساعة 8.44 صباحا".
كما أعلنت بدء عملية إنقاذ لركاب الطائرة المحطمة، ولا معلومات مؤكدة عن ناجين أو ضحايا.
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