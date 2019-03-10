حدث في مثل هذا اليوم March 10, 2019

أحداث سياسية وعامة

1220 - سقوط مدينة بخارى أمام قوات المغول بقيادة جنكيز خان بعد حصار دام ثلاثة أيام، وقام المغول بطرد أهل بخارى، وقتلوا من بقي بداخل المدينة وأنهوا عملهم الوحشي بإحراق المدينة.

1814 - إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من "معركة لاون" في فرنسا.

1906 - بريطانيا تنزل البارجة المدرعة البحرية الحربية إلى البحر في ميناء بورتسموث، وهي البارجة التي كانت أول سفينة في العالم ...

1910 - إلغاء الرق في الصين.

2004 - مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى في المدارس والمؤسسات الحكومية.

2016 - اختيار أحمد أبو الغيط أمينًا عامًّا جديدًا لجامعة الدول العربية خلفاً لنبيل العربي اعتبارًا من أول يوليو.

2017 - تونس تعلن عن عثورها على لمخطوطة نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عشر.

مواليد

1923 - فال فيتش، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.

1924 - هاجر حمدي، ممثلة مصرية.

1933 - الشيخ عبد الحميد كشك، داعية إسلامي وقارئ قرآن مصري.

1936 - جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.

1938 - يوسف داود، ممثل مصري.

1940 - تشاك نوريس، ممثل أمريكي.

1947 - كيم كامبل، رئيسة وزراء كندا.

1952 - مورغان تسفانغيراي، رئيس وزراء زيمبابوي.

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1953 - إيناس الدغيدي، مخرجة مصرية.

1954 - رياض الصالح الحسين، شاعر سوري

1955 - يسرا، ممثلة مصرية.

1958 - شارون ستون، ممثلة أمريكية.

1964 - الأمير إدوارد، ابن ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.

1972 - رانيا محمود ياسين، ممثلة مصرية.

1973 - كريس سوتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1977 - بيتر إنكلمان، لاعب كرة قدم فنلندي.

وفيات

1966 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

1994 - عبد القادر علولة، كاتب مسرحي جزائري.

2004 - زكي ناصيف، ملحن ومغني لبناني.

2005 - شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري.

2010 - الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع الأزهر.

2013 - محمد بن زارع العمري، معمر سعودي.