حدث في مثل هذا اليوم March 10, 2019

أحداث سياسية وعامة
1220 - سقوط مدينة بخارى أمام قوات المغول بقيادة جنكيز خان بعد حصار دام ثلاثة أيام، وقام المغول بطرد أهل بخارى، وقتلوا من بقي بداخل المدينة وأنهوا عملهم الوحشي بإحراق المدينة.
1814 - إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من "معركة لاون" في فرنسا.
1906 - بريطانيا تنزل البارجة المدرعة البحرية الحربية إلى البحر في ميناء بورتسموث، وهي البارجة التي كانت أول سفينة في العالم ...
1910 - إلغاء الرق في الصين.
2004 - مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى في المدارس والمؤسسات الحكومية.
2016 - اختيار أحمد أبو الغيط أمينًا عامًّا جديدًا لجامعة الدول العربية خلفاً لنبيل العربي اعتبارًا من أول يوليو.
2017 - تونس تعلن عن عثورها على لمخطوطة نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عشر.
مواليد
1923 - فال فيتش، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.
1924 - هاجر حمدي، ممثلة مصرية.
1933 - الشيخ عبد الحميد كشك، داعية إسلامي وقارئ قرآن مصري.
1936 - جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.
1938 - يوسف داود، ممثل مصري.
1940 - تشاك نوريس، ممثل أمريكي.
1947 - كيم كامبل، رئيسة وزراء كندا.
1952 - مورغان تسفانغيراي، رئيس وزراء زيمبابوي.
1953 - إيناس الدغيدي، مخرجة مصرية.
1954 - رياض الصالح الحسين، شاعر سوري
1955 - يسرا، ممثلة مصرية.
1958 - شارون ستون، ممثلة أمريكية.
1964 - الأمير إدوارد، ابن ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.
1972 - رانيا محمود ياسين، ممثلة مصرية.
1973 - كريس سوتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1977 - بيتر إنكلمان، لاعب كرة قدم فنلندي.
وفيات
1966 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.
1994 - عبد القادر علولة، كاتب مسرحي جزائري.
2004 - زكي ناصيف، ملحن ومغني لبناني.
2005 - شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري.
2010 - الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع الأزهر.
2013 - محمد بن زارع العمري، معمر سعودي.
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