احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
رداً على دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للبدء بعصيان مدني اليوم في الجزائر، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن القطاع التجاري لا سيما تجار الجملة والتجزئة غير معنيين بالنداءت الداعية إلى عصيان مدني وإضرابات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت مواقع جزائرية أن السكان بدأوا تخزين المواد الاستهلاكية تحسباً لتطورات محتملة.
وفي غضون ذلك، ندد أساتذة التعليم العالي بقرار الحكومة الجزائرية إغلاق الجامعات وإخلاء الإقامات الجامعية الموعد المقرر للعطلة الرسمية لمنع استمرار الاحتجاجات، وهددوا بتنظيم مسيرات حاشدة أمام الجامعات والزحف إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة.
يأتي ذلك فيما أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه سيستمر في تقديم مختلف الخدمات للطلبة من نقل وإطعام وإيواء بشكل عادي حتى 21 مارس الجاري، وهو اليوم الذي كان يفترض أن تبدأ فيه العطلة الربيعية.
المصدر: – قناة العربية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر دعوات لعصيان مدني بالجزائر اليوم وتجار يرفضون المشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.