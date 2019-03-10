دعوات لعصيان مدني بالجزائر اليوم وتجار يرفضون المشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة

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رداً على دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للبدء بعصيان مدني اليوم في الجزائر، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن القطاع التجاري لا سيما تجار الجملة والتجزئة غير معنيين بالنداءت الداعية إلى عصيان مدني وإضرابات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت مواقع جزائرية أن السكان بدأوا تخزين المواد الاستهلاكية تحسباً لتطورات محتملة.

وفي غضون ذلك، ندد أساتذة التعليم العالي بقرار الحكومة الجزائرية إغلاق الجامعات وإخلاء الإقامات الجامعية الموعد المقرر للعطلة الرسمية لمنع استمرار الاحتجاجات، وهددوا بتنظيم مسيرات حاشدة أمام الجامعات والزحف إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة.

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يأتي ذلك فيما أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه سيستمر في تقديم مختلف الخدمات للطلبة من نقل وإطعام وإيواء بشكل عادي حتى 21 مارس الجاري، وهو اليوم الذي كان يفترض أن تبدأ فيه العطلة الربيعية.

المصدر: – قناة العربية