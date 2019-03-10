تحطم طائرة إثيوبية في طريقها إلى نيروبي ومقتل 149 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الإثنين، عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية في طريقها إلى نيروبي وسقوط ضحايا. وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. والطائرة من نوع “بوينغ 737″، كانت في رحلة اعتيادية من أديس أبابا إلى نيروبي هذا الصباح. Advertisements المصدر: – العربية.نت

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