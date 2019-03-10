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إسرائيل تقصف أهدافاً لحماس في غزة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة

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أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة الأحد، فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخ من القطاع.

وجاء في بيان للجيش أن “طائرات مقاتلة قصفت العديد من الأهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى قطعتين بحريتين لحماس”.

وأضاف بأن الضربات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة السبت “إضافة إلى مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل”.

وسقط الصاروخ في حقل في منطقة أشكول الإسرائيلية دون أن يتسبب بأضرار أو إصابات.

ويطلق فلسطينيون في غزة بالونات تحمل مواد متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ويصعدون محاولاتهم لتدمير السياج الحدودي بين إسرائيل والقطاع منذ أكثر من عشرة أيام، ما يقابل برد إسرائيلي عنيف.

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وقال الجيش الإسرائيلي السبت، إنه شن العديد من الضربات على مواقع لحماس في غزة، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع الليلة السابقة.

وقتل 253 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 2018، غالبيتهم في إطلاق نار خلال تظاهرات أسبوعية على الحدود، والآخرون بقذائف دبابات إسرائيلية أو غارات ردا على أعمال عنف من غزة.

 

المصدر: القدس – فرانس برس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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