كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فنزويلا: هجوم إليكترونى يتسبب فى إخفاق جديد لمنظومة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنّ "هجومًا إلكترونيًا جديدًا" تسبب في عطل آخر للخدمة الكهربائية، التي تم تعليقها في أكثر من 48 ولاية في البلاد، بعد الفشل الذي وقع مساء الخميس الماضي.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال مادورو لمئات من المؤيدين في القصر الرئاسي في ميرافلوريس، مقر السلطة التنفيذية مساء السبت: "تعرّضنا لهجومًا إلكترونيًا دوليًا جديدًا على الدماغ الآلي للنظام الكهربائي الذي أوقع عملية إعادة الاتصال بالكامل".