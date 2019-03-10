كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوى إلى 28 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول فى مالاوى اليوم الأحد إن عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات فى جنوب البلاد ارتفع إلى 28 شخصا فيما تشير التقديرات إلى أن عدد من تضرروا زاد إلى المثلين.

وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث فى وزارة الأمن الداخلى إن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 حتى أمس السبت إضافة إلى إصابة 124 شخصا.

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وأضاف فى تصريحات أرسلها عبر تطبيق واتساب "العدد الإجمالى للعائلات المتضررة بلغ نحو 45321 (ما يقدر بنحو 226560 شخصا). عمليات تقييم حجم الأضرار فى كل المناطق الأربعة عشر التى تأثرت جارية".

وأعلن رئيس مالاوى آرثر بيتر موثاريكا أن المنطقة منكوبة فى وقت متأخر من مساء الجمعة بعد أن تسببت عاصفة فى فيضان الأنهار على ضفافها مما أغرق قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. وتسببت العاصفة أيضا فى فيضانات أيضا مناطق من موزامبيق.