كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا.. الكنيسة البروتستانتية تبارك الزواج بين المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الكنيسة البروتستانتية في النمسا، أنها ستقدم الخدمات الدينية ومباركتها للأزواج "المثليين" من نفس الجنس، طالما أنهم قد تزوجوا مدنياً، وجاء ذلك بعد اجتماع غير عادي لمجلس الكنيسة مساء أمس.

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ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم، يعتقد البروتستانت النمساويون أن الزواج بين الناس من نفس الجنس "مماثل للزواج"، ولكن في الوقت نفسه الحفاظ على فكرة "أن الزواج هو اتحاد بين الرجل والمرأة على أساس تواصل الحياة.