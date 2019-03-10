كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 14 شخصا جراء تحطم طائرة بكولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 14 شخصا مصرعهم فى تحطم طائرة فى مقاطعة ميتا السهول الكولومبية، وفقا لما ذكرته وكالة الطيران المدنى بالبلاد، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

وذكرت الوحدة الإدارية الخاصة للملاحة الجوية، أنه لم يكن هناك ناجون من الحادث، الذى وقع بعد أن وجهت طائرة نداء استغاثة فى الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلى.

وقالت الوكالة، إن الطائرة التي تملكها شركة طيران ايرو ليزر، كانت في طريقها من مدينة سان خوسيه ديل جوافاري الجنوبية الى وسط فيلافيسينسيو.

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تحطمت الطائرة في منتصف طريقها في بلدية سان كارلوس دي جواروا.

وفي بيان لاحق نشر على موقع تويتر، قامت الوكالة بتسمية أولئك الذين لقوا حتفهم، بينهم عمدة بلدة صغيرة في مقاطعة فوبيس في الغابة.

وأضافت الوكالة أن أذونات الملاحة الجوية الخاصة بالطائرة كانت محدثة، وكذلك الشهادات الطبية لطاقمها.