كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 يضرب جزيرة فيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة الماسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال يقع على بعد 260 كيلومترا (160 ميل) من مدينة لاباسا، وهي إحدى مدن جزيرة فيجي. وأنه لا توجد تقارير حول الإصابات حتى الآن.

وفقا لهيئة الماسح الجيولوجي، تم تسجيل الهزة في الساعة 8:12 بتوقيت جرينتش. على الرغم من قوة الزلزال، لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي في المنطقة.

فيجي هي جزيرة تقع بالقرب من ما يسمى بمنطقة زلزال الحرائق في المحيط الهادئ، حيث يوجد عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.