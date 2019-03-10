كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بعودة بوتفليقة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد.

كان تطبيقان لتتبع حركة الطائرات أظهرا أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي للعلاج غادرت المجال الجوي الجزائري في وقت سابق اليوم الأحد واتجهت شمالا.

ولم يظهر بوتفليقة (82 عاماً) في العلن إلا نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاماً عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاماً.

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ولم يتم رصد الطائرة (غلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها.

وغادرت الطائرة، وهي واحدة من عدة طائرات مملوكة للحكومة الجزائرية، العاصمة قبيل الساعة السابعة بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وأحجمت السلطات الجزائرية عن الحديث بشأن صحة بوتفليقة أو مكانه كما امتنعت إدارة المستشفى الجامعي الذي يعالج بوتفليقة في جنيف عن التعليق.