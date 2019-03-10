كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بين أديس أبابا، والعاصمة الكينية نيروبي.

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا، يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم".

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وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، سقوط الطائرة، مشيراً إلى أنه كان على متنها 149 راكباً وطاقم من 8 أفراد، جميعهم قتلوا.

ولم يعرف بعد سبب وموقع الحادث.