كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر من رفض تركيا لاعتماد الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، من أن تركيا قد تتخذ "تدابير إضافية" ضد الصحفيين الألمان، بعد حرمان الصحفيين من الاعتماد في الأسابيع الأخيرة.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الاحد، فقد حدثت وزارة الخارجية نصائح السفر، في وقت متأخر من يوم أمس السبت للألمان الذين يخططون للذهاب إلى تركيا، وقالت إن السلطات التركية رفضت إصدار عدة تصاريح لازمة للعديد من الصحفيين للإبلاغ من البلد.

وأضلفت الوزارة: "على هذا النحو، لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية المزيد من الإجراءات ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية وكذلك منظمات المجتمع المدني".

وأشارت الوزارة، أيضًا، إلى "الاعتقال التعسفي" التركي في السنوات الأخيرة للمواطنين الألمان المشتبه في صلتهم بالجماعات المحظورة، مثل شبكة رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة. وتتهم تركيا أتباع رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن بالوقوف وراء انقلاب فاشل في العام 2016.