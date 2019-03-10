كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرن خان: باكستان لن تسمح باستخدام أراضيها في أنشطة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن حكومته لن تسمح لأي مجموعة إرهابية باستخدام الأراضي الباكستانية لزعزعة استقرار دول أخرى.

وأضاف "خان"، في خطاب ألقاه أمام تجمع عام في جنوب باكستان، إن "عهد جديد" بدأ يظهر في "باكستان جديدة"، وكانت هناك رغبة كبيرة في بناء باكستان سلمية ومستقرة.

جاءت هذه التصريحات، بعد أيام من إعلان حكومة عمران خان، عن حملة قمع شاملة ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش محمد، الذي كان مسؤولًا عن الهجوم القاتل الذي وقع الشهر الماضي في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

Advertisements

وحسب صحيفة "طهران تايمز"، تابع "خان"، أن باكستان ترغب في السلام، وأنها أرسلت هذه الرسالة إلى نيودلهي مرارًا وتكرارًا.

وأوضح: "قمنا أيضًا بتسليم الهند طيارهم المحتجز، لأننا لا نريد الحرب، كما عرضنا تعاون باكستان مع الهند بعد حادث بولواما في 14 فبراير".

ووفق الصحيفة، قال "خان" إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعد توليه السلطة، وقال له إن شبه القارة تواجه أعلى مستويات الفقر في العالم، وأنه يجب حل جميع القضايا من خلال الحوار، مضيفا أن حكومته تريد محاربة الفقر.