تحطم طائرة لخطوط الجوية الإثيوبية تحمل 149 راكبا وآبي أول المعزين

استفاقت إيثيوبيا صباح اليوم الأحد، على فاجعة جديدة، بعد تأكيد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت الشركة إن الرحلة “إي.تي 302” تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا. وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس، وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة، قال فيها إن “مكتب رئيس الوزراء يقدم نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.