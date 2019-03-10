سولاري يوجه انتقادات شديدة لبعض لاعبيي ريال مدريد

إيفي

دافع الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن نفسه، السبت، إزاء الانتقادات الموجهة إليه، جراء هزيمة فريقه في ثلاث بطولات في أسبوع واحد، وأكد أن مستوى بعض اللاعبين لم يكن في مستوى “عظمة شعار” النادي الملكي.

وقال سولاري بحزم، في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة بلد الوليد “غالبية اللاعبين في مستوى عظمة شعار الريال والذين ليسوا في هذا المستوى أبلغتهم بذلك بنفسي، ويعرفون ذلك عن طريقي”.

Advertisements

وبسؤاله عن إيسكو ألاركون، ذكر المدرب الأرجنتيني أنه ليس في “كامل لياقته البدنية” و”لا التنافسية”، ليبرر بذلك استبعاده من المشاركة في مواجهة أجاكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن قرار سولاري بعدم استدعاء إيسكو قد أثار غضبه بشدة، ما دفعه للامتناع عن ركوب الحافلة في الطريق إلى الملعب، الثلاثاء الماضي، لخوض المباراة، رغم أنه عاد وقدم اعتذارا للنادي لاحقا.

وفي هذا الصدد، قال “المسائل الانضباطية نديرها بشكل داخلي وخاص، ما هو رياضي يمضي كما يسير دائما ولا يتغير، ومن أجل اللعب ينبغي أن تكون أولا في كامل لياقتك البدنية ولاحقا تحاول فهم الطريقة التنافسية، هذا لا يمكن تجاوزه”.