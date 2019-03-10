السجن مع 20 جلدة لتسع سودانيات شاركن في تظاهرة ضد رفع سعر الخبز

أصدرت محكمة طوارئ في الخرطوم، أمس السبت، حكما على تسع سودانيات بالسجن شهر ا واحدا وبعشرين جلدة، لمشاركتهن في تظاهرة غير مرخصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، حسب ما أفادت محامية الدفاع عنهن.

ونقلت وكالة “فرانس بريس” عن المحامية، إنعام عتيق، قولها: “حكمت محكمة الطوارئ في الخرطوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكل منهن، وبالسجن شهرا”، مضيفة أنه “عقب الحكم، تم ترحيلهن إلى سجن النساء”.

من جهته، قال تحالف المحامين الديمقراطيين، في بيان، “حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد(…) وتحت ضغط المحامين، لم ينفذ القاضي حكم الجلد”.

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وصدرت هذه الأحكام غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء، اللوائي اعتقلن بسبب مشاركتهن، منذ دجنبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.

وأنشأت السلطات السودانية محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات ترتكب في إطار حال الطوارئ، التي أعلنها البشير، في 22 فبراير الماضي، لمدة سنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.