درك قلعة السراغنة يعثر على جثة رجل قتله ابنه وأحرقه ثم طمره في حفرة!

عثر رجال الدرك الملكي بقلعة السراغنة، مساء أمس السبت، على جثة رجل مرمية في حفرة عميقة، بالقرب من منزل الهالك بدوار النفاقتة.

وأفادت مصادر ل “اليوم 24” أن الهالك قتل على يد ابنه، الذي أحرقه، ثم دفنه في حفرة قرب منزل العائلة بدوار النفافتة التابع للجماعة القروية سيدي الحطاب، لأسباب لاتزال غير معروفة، حيث لازال البحث جاريا على القاتل.

وحسب ذات المصدر، فقد تم العثور على الجثة بواسطة الكلاب المدربة، استقدمتها فرقة مكافحة الجريمة التابعة للمركز القضائي بقلعة السراغنة من الرباط، في إطار بحث دام أكثر من يومين عن جثة الهالك.

وتجدر الإشارة إلى أن رجال الدرك استمعوا في إطار مسطرة البحث التمهيدي لمعرفة أسباب ودوافع إرتكاب الجريمة وتفاصيلها إلى زوجة الهالك، وبعض أقاربه في انتظار الوصول إلى منفذها الرئيسي وتقديمه إلى العدالة.