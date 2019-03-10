تحطم طائرة أثيوبية على متنها 157 راكبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الخطوط الإثيبوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737"، صباح اليوم الأحد، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، ويعتقد أنها كانت تقل 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، فيما قدم رئيس الوزراء تعازيه لعائلات الضحايا.

وأفادت الخطوط الإثيوبية في بيان بأنه "نؤكد أن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم". وقال مكتب رئيس الوزراء، أبيي أحمد، على تويتر، إنه "نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الطائرة "تحطمت قرب منطقة "بيشوفتو" (جنوب العاصمة أديس أبابا) بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي بالعاصمة أديس أبابا".

والطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737 ماكس8" وهي النسخة الجديدة من عائلة بوينغ.