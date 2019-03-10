انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد يوسف: هناك إرهاصات واضحة لنهاية نظام السيسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 11:41 صباحاً - قال البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، إن هناك إرهاصات واضحة على نهاية نظام رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي.

وأضاف يوسف، خلال مقابلة مع فضائية "بي بي سي" العربية، أن العبث بالدساتير تكون فيه نهاية الأنظمة.

وفي 14 فبراير الماضي، وافق البرلمان "مبدئياً" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

وأوضح البرلماني أن الأنظمة تستنفد نفسها عندما تعبث بالدساتير وتؤسس لأشكال لم يُتفق عليها مع الشعوب.

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ورداً على سؤال هل هذه إرهاصات نهاية النظام الحالي، أجاب: "بكل تأكيد، حتى وإن طالت قليلاً، العبث بالدساتير تكون فيه نهاية الأنظمة، أياً كانت النهاية؛ تداول سلمي أو ثورة".

وأوضح أن التعديلات المقترحة ليست تعديلات، "بل هي تشويه للدستور".

وعن الاتهامات الموجهة إليه بفيديوهات مخلّة بالآداب، قال: "هناك تسييس لقضية الفيديوهات، موجودة منذ 2015، وتقدمت ببلاغ رسمي، ورغم ذلك تركوا الرذيلة تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف السنة ولم يقبضوا على الجاني، وبين الحين والآخر يتم التلويح بها".

وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتشرت فيديوهات مخلّة بالآداب، قُبض على من ظهرن فيها وعددهن 4 فتيات، بينهن فنانات مشهورات، قبل أن تحظر النيابة العامة النشر في القضية.

ويوجد المخرج المصري في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد أكثر من مرة أنه سيعود إلى القاهرة، فور توجيه اتهام رسمي إليه.