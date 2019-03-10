شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب أريحا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استشهد اليوم، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، على حاجز عسكري بمنطقة الأغوار بالقرب من أريحا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب سلامة صلاح سلامة الكعابنة، برصاص جيش الاحتلال، الذي استهدف السيارة التي كان يقودها بالقرب من مدينة أريحا.

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