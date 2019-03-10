شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم. Advertisements

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا. ​من جهته، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الإثيوبية إنه “تأكد وقوع الحادثة في الساعة 8.44 صباحا”. كما أعلنت بدء عملية إنقاذ لركاب الطائرة المحطمة، ولا معلومات مؤكدة عن ناجين أو ضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.